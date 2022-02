Ein starker Partner für den Mittelstand: Ewald Hoppen will Unternehmen fördern

Die Oskar-Patzelt-Stiftung zeichnet jedes Jahr mittelständische Unternehmen mit hervorragenden Leistungen mit dem „Großen Preis des Mittelstandes“ aus. Mit dem seit 1994 bestehenden Preis wurden bereits mehrere Unternehmen in unserer Region ausgezeichnet. Der Jury der Oskar-Patzelt-Stiftung (OPS) in Leipzig gehörte 17 Jahre Ewald Hoppen aus St. Katharinen an. Mit viel Herzblut engagierte er sich in der Jury und für den Mittelstand, denn der St. Kathariner ist überzeugt: „Der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft.“ Nachdem Hoppen aus Altersgründen aus der Jury ausschied, berief ihn die Stiftung zum Botschafter der OPS.