Plus Bertenau/Jungfernhof

Ein Spielplatz in Eigenleistung: Dorfgemeinschaft Bertenau-Jungfernhof ist intakt

i Helmut Klein (links) und Gisbert Becker (rechts) vom Vorstand der Dorfgemeinschaft sind stolz auf das, was sie mit dem neuen Spielplatz erreicht haben. Auch die Gemeinde unterstütze die Vereine in den Ortsteilen, betont der Erste Beigeordnete Philipp Henn. Foto: Daniel Rühle

Eines ist in den Neustädter Ortsteilen klar: Die Dorfgemeinschaften sind intakt. Das zeigte vor Kurzem das neue nachhaltige Dorfhaus in Bühlingen (wir berichteten). Aber auch die Eigenleistung der Dorfgemeinschaft in Jungfernhof und Bertenau ist ein weiteres positives Beispiel: Dort entstand in diesem Jahr in vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden ein Spielplatz für die Kinder.