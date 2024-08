Plus Neuwied Ein Ort voller Kreativität und Inspiration: „Kunst im Kiez“ in Neuwied besteht seit einem Jahr Von Rainer Claaßen i Heidetraud Kluckow hat sich mit der Galerie „Kunst im Kiez“ einen Wunsch erfüllt. Foto: Rainer Claaßen Nicht wenige Menschen schmieden mehr oder minder große Pläne für die Zeit nach dem Ende des Berufslebens. Manche davon werden umgesetzt, in vielen Fällen bleiben sie aber Wunschträume. Bei Heidetraud Kluckow ist das anders. Lesezeit: 3 Minuten

Schon lange war die gebürtige Andernacherin Heidetraut Kluckow neben ihrem Beruf an Kunst interessiert und bildete sich in diesem Bereich auch intensiv weiter. Eine Zeit lang lebte sie in Berlin und fand die bunte kulturelle Mischung dort sehr anregend. Die Idee für ein eigenes Atelier mit Galerie in einem lebendigen ...