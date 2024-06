Plus Ehlscheid Ein neues Ziel für kleine Abenteurer: Was der Entdeckerpfad in Ehlscheid für Kinder zu bieten hat Von Daniel Dresen i Ehlscheids Ortsbürgermeisterin Ingelore Runkel vor dem Eingangstor des neuen Entdeckerpfads. Foto: Daniel Dresen In Ehlscheid gibt es eine neue Attraktion für Kinder: Für 20.000 Euro hat die Ortsgemeinde aus einem bisherigen Holzrückeweg nahe des Haus des Gastes einen Entdeckerpfad gemacht. Ortsbürgermeisterin Ingelore Runkel hat die RZ auf einen Rundgang eingeladen. Lesezeit: 2 Minuten

Nach fast zwei Jahren Planungs- und Bauphase wird am Samstag, 6. Juli, um 14 Uhr der Entdeckerpfad in Ehlscheid offiziell eröffnet. Auf dem 800 Meter langen Rundweg, der von der Heimathalle bis runter in den Kurpark führt, können Kinder an einzelnen Stationen insbesondere ihre Kletter- und Balancierkünste unter Beweis stellen. ...