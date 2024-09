Plus Leubsdorf Ein Marathon bis zur Schulbaugenehmigung: Linzer VG-Verwaltung verzweifelt allmählich Von Sabine Nitsch i Die ersten Container stehen auf dem Schulhof in Leubsdorf. Es werden noch etliche dazu kommen, weil die Gebäudekapazität nicht mehr ausreicht. Foto: Sabine Nitsch Es ist unstrittig, dass die Verbandsgemeinde (VG) Linz dringend mehr Schulkapazitäten braucht. Die Linzer Grundschule ist an ihrer Kapazitätsgrenze, und die Schülerzahlen steigen. Deswegen wurde schon vor vier Jahren beschlossen, die Grundschule in Leubsdorf zu erweitern, damit auch die Kinder aus Dattenberg dort zur Schule gehen können. Doch das Ganze wird zur Hängepartie. Lesezeit: 4 Minuten

Die kleine Schule wurde außerdem in die Trägerschaft der VG übertragen. 2024 spätestens, so die damalige Annahme, sollte mit der Erweiterung zur zweizügigen Schule begonnen werden. Die Dattenberger Kinder sollten 2023 die Leubsdorfer Schule besuchen. Die Zeit drängte also – und tut es noch. Denn: Ein Baubeginn ist nicht mal ...