Normalerweise ist es der April, der – dem Sprichwort nach – macht, was er will. Doch seit Wochen zeigt sich: Auch der Wonnemonat Mai kann dem um nichts nachstehen. Regen, starker Wind und gefühlte Wintertemperaturen – so das Fazit am Monatsende. Doch wie geht es weiter? Kommt der Frühling zurück in den Kreis Neuwied? Und was bedeutet der Regen für die Natur? Die RZ hat mit den Experten über das Wetter gesprochen.