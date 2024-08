Plus Bad Hönningen

Ein Leuchtturm der Region, der erhalten werden soll: 284.000 Euro für Schloss Arenfels

Von Simone Schwamborn

i Schlosseigentümer Christian Runkel (Fünfter von links) erhielt von Innenminister Michael Ebling (Siebter von links) eine Förderzusage für Sanierungsarbeiten auf Schloss Arenfels. Foto: Simone Schwamborn

Die Region verfügt über einen reichen Schatz an historischen Kulturdenkmälern. Dazu gehört auch Schloss Arenfels in Bad Hönningen. Für dessen Erhalt gibt es nun Geld aus dem Landesfördertopf. Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling kam am Dienstag nach Bad Hönningen, um dem Eigentümer von Schloss Arenfels, Christian Runkel, zwei Förderbescheide in Höhe von insgesamt 284.000 Euro aus der Denkmalförderung zu überreichen.