Plus Puderbach Ein klarer Etappensieger: In Puderbach gibt es eine Stichwahl Charley Burke Von Lars Tenorth i Oliver Klein (links) zieht als Etappensieger in die Stichwahl ein. Er erreichte im ersten Wahlgang 47,6 Prozent der Stimmen. Foto: Jörg Niebergall Oliver Klein und Hans-Martin Born können sich weiterhin Hoffnung machen, Puderbachs Ortsbürgermeister zu werden. Ralf Berger dagegen nicht mehr, er zeigt sich dementsprechend enttäuscht. Duelle gab es in Döttesfeld und Urbach. Eine Wahl wurde abgesagt. Lesezeit: 3 Minuten

Nicht in allen Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Puderbach fielen am Sonntagabend endgültige Entscheidungen bei der Wahl des Ortsbürgermeisters beziehungsweise der Ortsbürgermeisterin. In Raubach musste die Wahl zum Ortsbürgermeister kurzfristig abgesagt werden. In Puderbach kommt es dagegen zu einer Stichwahl, drei Kandidaten waren hier zur Wahl angetreten. Duelle gab es ansonsten in ...