Plus Linz am Rhein

Ein Jahr im Sport und Vereinsmanagement: Enis Jasiqi absolviert sein Freiwilliges Soziales Jahr beim VfB Linz

i Enis Jasiqi (rechts) macht derzeit einen Freiwilligendienst beim VfB Linz und unterstützt dabei den Vorstand um Mirko Schopp (links). Foto: Marvin Conradi

Er ist 21 Jahre alt, ist sportinteressiert und wusste wie so viele junge Erwachsene nicht, was er nach seiner Schullaufbahn machen soll. Daher hat sich Enis Jasiqi zu etwas ganz Besonderem entschieden: Er macht ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in einem Sportverein. Aber wie kann das eigentlich funktionieren, ohne einen fest angestellten Mitarbeiter? Wie läuft es strukturell ab? Und was möchte er nach seinem FSJ machen? Die Rhein-Zeitung hat bei Jasiqi, bei Mirko Schopp, Vorsitzender des VfB Linz, und bei Tim Görres, Gesamtkoordinator der Freiwilligendienste beim Landessportbund Rheinland-Pfalz, nachgefragt.