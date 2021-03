Mit der ersten bestätigten Corona-Infektion vor einem Jahr, am 8. März 2020, begann an Rhein und Wied Jahr eins mit Corona. Gleich zu Beginn der Krise gaben Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, Ärzte und medizinisches Personal, Feuerwehren, Verwaltungsmitarbeiter und viele weitere Helfer Menschen alles, um das Virus in Schach zu halten. Ein Rückblick aus der Perspektive des Corona-Krisenstabs auf die Tage, Wochen und Monate nach der ersten Infektion.