Plus Hümmerich

Ein „Hümmericher durch und durch“ ist neuer Bürgermeister: Ortsgemeinderat wählt Olaf Reinhäckel zum Ortschef

i Olaf Reinhäckel, Industriemeister Metall, ist neuer Ortschef von Hümmerich. Der 53-Jährige folgt auf Achim Schmidt, der zehn Jahre lang das Amt innehatte. Reinhäckel war in dieser Zeit sein Beigeordneter. Anfang August wurde er nun vom Rat einstimmig zum neuen Ortschef gewählt. Foto: Jörg Niebergall

Der 800-Seelen-Ort Hümmerich war eine von drei Gemeinden in der VG Rengsdorf-Waldbreitbach, die mangels Bewerber keine Urwahl am 9. Juni durchführen konnte. In der zweiten Sitzung des frisch gewählten Ortsgemeinderats kandidierte nun der bisherige Erste Beigeordnete Olaf Reinhäckel als Ortsbürgermeister und wurde vom Rat einstimmig gewählt. Der 53-Jährige hat sich einiges vorgenommen.