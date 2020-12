Unkel

Es ist eine entscheidende Szene in der zweiten Staffel des Netflix-Hits „How To Sell Drugs Online (Fast)“: Moritz, die Hauptfigur der mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Grimme-Preis ausgezeichneten Serie, macht am Rande einer Party in einem verlassenen Pool Schluss mit seiner langjährigen Freundin, obwohl er in der ersten Staffel alles daran gesetzt hatte, sie wieder für sich zu gewinnen. Unkeler Fans der Serie dürfte die Kulisse bekannt vorkommen, denn die Szene entstand bei Nachtaufnahmen im stillgelegten Freibadbecken der Stadt.