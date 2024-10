Plus Urbach Ein Dorf in Partylaune: Urbach feiert Kirmes Von Jörg Niebergall i Till Wagner und Finja Fettelschoss (Mitte) sind das Kirmespaar in Urbach. Foto: Jörg Niebergall Urbach feiert Kirmes. Die Feierlichkeiten dauern noch bis einschließlich Montag.

Erst am Sonntagnachmittag wird das Kirmespaar der Bevölkerung präsentiert. Mit Till Wagner und Finja Fettelschoss freut sich die Kirmesgesellschaft Urbach/Harschbach über drei gelungene Kirmestage. Mit der Liveband Hot Spot hatte man am Samstag für eine tolle Party gesorgt. Am Montag startet um 11 Uhr der Frühschoppen, am Nachmittag zieht der Kirmesumzug ...