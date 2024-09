Plus Bad Hönningen

Ein bekanntes Gesicht: Pater Magnus Ifedikwa wird neuer Pfarrer für Bad Hönningen und Rheinbrohl

Von Simone Schwamborn

i Pater Magnus Ifedikwa wird am kommenden Sonntag, 29. September, bei einem feierlichen Gottesdienst in sein neues Amt als Pfarrer eingeführt. Danach wird zum Empfang ins Gemeindezentrum eingeladen. Foto: Simone Schwamborn

Pater Magnus Ifedikwa wird am kommenden Sonntag, 29. September, mit einem festlichen Gottesdienst in der Kirche St. Peter und Paul in Bad Hönningen offiziell in das Amt des neuen Pfarrers der Pfarreiengemeinschaft Bad Hönningen-Rheinbrohl eingeführt. Die Aufgabe füllt der gebürtige Nigerianer bereits seit dem 1. September aus.