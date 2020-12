Archivierter Artikel vom 07.10.2020, 14:03 Uhr

Rengsdorf

Eiche war auf Autos und Garagen gekracht: Lohmann & Rauscher weist Vorwürfe zurück

Nachdem am Montag eine auf dem Betriebsgelände der Firma Lohmann & Rauscher in Rengsdorf stehende Eiche umgekippt war und Autos und Garagen in der Nachbarschaft beschädigt hatte, kritisierten Anwohner das Unternehmen in Sachen Verkehrssicherungspflicht. Diesem Vorwurf widerspricht Lohmann & Rauscher in einer Stellungnahme ausdrücklich. Wörtlich heißt es: „Dass der Stamm bereits schwarz gewesen sei, entspricht nicht den Tatsachen. Im Gegenteil, der Baum war nach erstem Augenschein im Stamm gesund und noch grün belaubt.“