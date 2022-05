Es sind ehrgeizige Pläne, welche die Ortsgemeinde Asbach und der Verein Museum der Rhein-Sieg Eisenbahn verfolgen: Das Bahnmuseum soll erweitert werden – mit Schienen, am besten bis nach Buchholz oder sogar bis nach Hennef. Darüber hinaus könnte man sich vorstellen, auf dem Gelände auch eine Tourist-Information für die ganze Verbandsgemeinde einzurichten und das Museum zu einem touristischen Zentrum der Region zu machen. So weit die Vision, doch wie will man dies erreichen?