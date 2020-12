Neuwied

Da sie sich über Jahrzehnte intensiv für Kinder eingesetzt haben, sind am Freitag zwei Männer von Landrat Achim Hallerbach mit der Ehrennadel des Landes Rheinland Pfalz ausgezeichnet worden. In seiner Ansprache lobte Hallerbach beide vor den mehr als 30 Besuchern im Kreishaus: „Wir möchten Ihnen ganz persönlich in diesem feierlichen Rahmen Dankeschön sagen für einen jahrzehntelangen Einsatz, den Sie selbst womöglich für ganz selbstverständlich halten, der aber genau das nicht ist: Selbstverständlich.“