Heimbach-Weis

Die Idee wurde eigentlich schon vor eineinhalb Jahren geboren, doch erst jetzt nahm die Gestaltung der lebensgroßen Krippenfiguren vor der Heimbach-Weiser Kirche und in der Hauptstraße Formen an. Wie meist bei solchen Aktionen im „Dörfje“ waren bei der Umsetzung gleich mehrere Gruppierungen, Vereine und Gestalter mit von der Partie. Was vielleicht auch daran liegt, dass sich so manch Heimbach-Weiser gleich in mehreren verschiedenen ehrenamtlichen Funktionen wiederfindet.