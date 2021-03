Ehrenamtler packen an: Das Schnelltestzentrum in Puderbach ist erfolgreich gestartet

Das Corona-Testzentrum der VG Puderbach ist in Betrieb gegangen: Am Freitag starteten die ehrenamtlichen Helfer mit den kostenlosen Schnelltests im Dorfgemeinschaftshaus. 40 Freiwillige, geleitet von einem fünfköpfigen Organisationsteam, bieten die Tests nach Voranmeldung zweimal wöchentlich im Anschluss an die Stunden der schon bestehenden Corona-Ambulanz an. Mittwochs und freitags von 17 bis 20 Uhr hat das Testzentrum geöffnet, zudem bieten die Bach-Apotheke in Raubach und die Hausärzte die kostenlosen Schnelltests an. Das Testzentrum im Dorfgemeinschaftshaus soll zunächst nur Bürgern der VG Puderbach zur Verfügung stehen. „Es haben sich aber genug Helfer gemeldet, dass wir bei Bedarf auf längere Zeiten, zusätzliche Tage und Nutzer mit anderen Wohnorten ausweiten können“, kündigt Bürgermeister Volker Mendel an.