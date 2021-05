Mit den Zehen im muscheldurchsetzten Sand oder mit nackten Füßen über Kokosmatten spazieren, die sich in der Sonne erwärmt haben? Urlaubshungrige wünschen sich das schon lange, aber in Ehlscheid können nun auch alle anderen ein Stückchen „Gefühl“ zurückgewinnen: Die Gemeinde hat pünktlich zum Start in den Wonnemonat Mai ihren Barfußpfad im Kurpark eingeweiht.