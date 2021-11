Es geht voran für das Gelände des ehemaligen Kupferhauses in Dierdorf: In seiner jüngsten Sitzung hat der Stadtrat einen weiteren Schritt im Bebauungsplanverfahren getan und die Eingaben der Behörden und öffentlichen Stellen besprochen. Denn das Projekt, so hofft der Stadtrat um Stadtbürgermeister Thomas Vis, soll nun möglichst zügig in die nächsten Phasen gehen.