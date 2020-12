Neuwied

In einer Welt ohne Coronaviren wäre eins sicher: Das Neuwieder Icehouse wäre am kommenden Sonntag beim zweiten Regionalliga-Finalspiel gerammelt voll. Mehr als 1000 Zuschauer wären bei dem von den Fans erträumten Derbyfinale gegen Diez ohne Frage dabei. Wäre, wäre, wäre. In einer Welt mit neuartigem Coronavirus gelten diese Gewissheiten nicht mehr.