Neuwied

Die Bauarbeiten laufen schon seit drei Jahren und ein Ende ist in Sicht: Das Neuwieder DRK-Krankenhaus wächst und erhält zurzeit einen Anbau, der vor allem Platz für einen weiteren Operationssaal bieten wird. Damit stehen in der Klinik künftig fünf Operationssäle zu Verfügung, die nicht nur die Kapazität erhöhen, sondern vor allem allen modernen, fachlichen Anforderungen genügen. Dafür investiert die Klinik beträchtlich: Rund 8,7 Millionen Euro fließen in den Neubau, unterstützt durch Fördermittel des Mainzer Sozial- und Gesundheitsministeriums.