Drive-in in Asbach: Zum Corona-Schnelltests bequem im Auto

Zum Corona-Schnelltest in einen Drive-in? Seit Freitag ist dies in Asbach möglich. In einer nicht genutzten Waschstraße im Vorteil Center können Testlinge bequem in ihrem Fahrzeug vorfahren, sich durch das geöffnete Autofenster testen lassen und werden kurze Zeit später elektronisch über ihr Testergebnis informiert. Neben Neuwied ist Asbach damit die zweite Drive-in-Teststelle im Landkreis Neuwied. Das Ganze ist eine Kooperation der Center Apotheke, die das Material liefert, des Vorteil Centers, das die Test-Örtlichkeit stellt, und der Asbacher HNO-Praxis von Dr. Wojciech Tomkiewicz, der nicht nur für die technische Ausstattung wie Software und Internetseite verantwortlich zeichnet, sondern mit seinem medizinischen Fachpersonal auch die Abstriche vornimmt und die ärztliche Leitung hat.