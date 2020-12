Kreis Neuwied

Das Coronavirus breitet sich immer weiter aus. Am Dienstagabend hat die Kreisverwaltung informiert, dass einen dritten bestätigten Corona-Fall im Kreis gibt. Mehr Informationen dazu gibt es aber erst am Mittwoch. Unabhängig davon ist das Virus für ältere Menschen besonders gefährlich, daher spielt das Thema auch in den Seniorenheimen an Rhein und Wied eine wichtige Rolle. Müssen die Verantwortlichen die Hygienemaßnahmen anpassen? Kommt den Bewohnern eine einsame Zeit entgegen, in der Familie und Freunde sie nicht besuchen können? Wir haben mit der Marienhaus-Unternehmensgruppe, dem AWO-Haus der Generationen in Neuwied und dem Seniorenheim der VG Linz gesprochen.