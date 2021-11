Es ist eine Idee, die man am Leben erhalten wolle und gleichzeitig ein Projekt, das noch ganz am Anfang stehe: Die Rede ist von der Möglichkeit, einen dritten Schiffsanleger in Engers zu installieren. In seiner jüngsten Sitzung beschäftigte sich nun der Ortsbeirat des Neuwieder Stadtteils rund um Ortsvorsteher Dieter Neckenig mit dem Thema, um sich über mögliche Varianten auszutauschen.