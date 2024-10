Plus Straßenhaus Dritte Auflage im Januar 2025: Ausbildungsmesse der VG Rengsdorf-Waldbreitbach wird immer beliebter Von Daniel Dresen i Schon die zweite Ausbildungsmesse der VG Rengsdorf-Waldbreitbach in diesem Januar in Kurtscheid war gut besucht. Foto: Archiv Jörg Niebergall/Jörg Niebergall Nach Bonefeld und Kurtscheid kommt die Ausbildungsmesse der VG Rengsdorf-Waldbreitbach im Januar 2025 nach Straßenhaus. Grund für den erneuten Standortwechsel ist die große Nachfrage der Unternehmen und Schüler. Lesezeit: 2 Minuten

Die Ausbildungsmesse der VG Rengsdorf-Waldbreitbach geht am Samstag, 25. Januar, von 11 bis 15 Uhr in die dritte Runde. Nach dem Syna-Gelände in Bonefeld und der Wiedhöhenhalle in Kurtscheid findet die Veranstaltung 2025 in der Turnhalle der Grundschule Straßenhaus statt. Die Organisatoren, die VG und das heimische Wirtschaftsforum (Wifo), werten ...