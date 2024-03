Plus Asbach Dreikampf in der Ortsgemeinde Asbach: Auch Hermann Bernardy kandidiert als Bürgermeister Von Daniel Rühle i Erstmals seit Jahrzehnten wird es in der Ortsgemeinde Asbach einen Dreikampf um den Bürgermeisterposten bei der Kommunalwahl geben. Hermann Bernardy (FWG) wurde nun als Kandidat neben Amtsinhaber Franz-Peter Dahl und Markus Harf (CDU) gekürt. Foto: Heinz-Werner Lamberz Sehr wahrscheinlich werden die Asbacher im Juni zwei Mal zur Urne müssen: Eine Stichwahl zeichnet sich ab, da es nun überraschend einen dritten Kandidaten für das Amt des Ortsbürgermeisters der großen Gemeinde mit mehr als 7600 Einwohnern gibt: Hermann Bernardy, Vorsitzender der Freien Wählergruppe (FWG), wirft ebenfalls seinen Hut in den Ring. Lesezeit: 2 Minuten

Damit haben Amtsinhaber Franz-Peter Dahl (parteilos) und Markus Harf (CDU) einen weiteren Mitbewerber. Im ersten Wahlgang eine Mehrheit zu bekommen, könnte für die Kandidaten somit schwierig werden – es geht vermutlich in die Stichwahl am 23. Juni. Es ist die erste Dreifachkandidatur in Asbach seit Jahrzehnten. Kandidatur als Signal Hermann Bernardy wurde ...