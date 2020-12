Brückrachdorf

„Ein gutes Stück Dierdorf“ – So haben die Brückrachdorfer ihre Dorfmoderation überschrieben, die nun nach gut drei Jahren in dem Dierdorfer Stadtteil zu Ende geht. Zum Abschluss haben sich noch einmal viele Aktive aus dem Dorf getroffen, um gemeinsam zu resümieren, welche Projekte angegangen wurden, was noch in der Mache ist und welche Ideen bisher nicht umgesetzt wurden.