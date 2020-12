Kreis Neuwied

Weihnachtslieder, Tannenbaum, Geschenke – und war da noch was? Weihnachten und seine Bedeutung haben sich über die Jahre gewandelt – das wird in diesem Jahr, in dem so vieles anders ist, umso deutlicher. Wir haben uns auf eine kleine Zeitreise begeben und uns Weihnachtserinnerungen und Gedanken zum Fest über drei Generationen erzählen lassen.