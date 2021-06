Ein Teil von Leutesdorf wird bald in die 50er Jahre versetzt. Die ARD dreht Teile der Miniserie mit dem Arbeitstitel „Bonn“ um rivalisierende Geheimdienste und dunkle Familiengeheimnisse in dem beschaulichen Rheinort. Der Leyscher Hof wird dafür sogar zwei Tage geschlossen, und mehr als 30 Leutesdorfer schlüpfen in historische Karnevalskostüme.