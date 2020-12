Dreharbeiten auch in Polen Das zweiteilige TV-Event „Das Weiße Haus am Rhein“ ist eine Produktion von Zeitsprung Pictures unter Federführung der ARD Degeto mit SWR und WDR für die ARD, gefördert von Film- und Medienstiftung NRW und vom FilmFernsehFonds Bayern. Regie führt Thorsten M. Schmidt nach einem Drehbuch von Dirk Kämper.

Die Kamera verantwortet Felix Cramer. Gedreht wurde in Bad Godesberg, in Unkel und in Polen, in Niederschlesien.