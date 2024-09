Plus Oberraden Dorf zeigt sich von seiner schönsten Seite: Kreiskommission von „Unser Dorf hat Zukunft“ zu Gast in Oberraden Von Daniel Dresen i Die Kreiskommission von „Unser Dorf hat Zukunft“ hat am Mittwoch Oberraden besucht. Ortsbürgermeister Achim Braasch (rechts) und zahlreiche Anwohner zeigten den Kommissionsmitgliedern die schönsten Ecken des 680-Seelen-Ortes wie beispielsweise den Schulgarten. Foto: Daniel Dresen Vier Gemeinden aus dem Kreis Neuwied haben an der ersten Runde des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ teilgenommen. Beim Dorfrundgang mit der Kreiskommission des Wettbewerbs in Oberraden durfte die RZ dabei sein. Lesezeit: 3 Minuten

Im Kreis Neuwied mussten sich in den vergangenen Tagen vier Ortsgemeinden dem kritischen Blick der Neuwieder Kreiskommission des Bundeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ standhalten. Neben Dattenberg, Leutesdorf und Anhausen nimmt auch Oberraden, das schon mehrfach bei „Unser Dorf hat Zukunft“ seinen Hut in den Ring warf, auch in diesem Jahr ...