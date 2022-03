Domizil mit Blick auf den Rhein: Altersgerechtes Wohnen in Linz entsteht

Eigentlich hatte die Stadt Linz darauf gehofft, dass sich ein Investor findet, der auf dem Rheingrundstück gegenüber dem Bahnhofs ein Hotel bauen will. Daraus wurde nichts, und die Idee wurde schon vor Jahren begraben. Jetzt zeigt eine Baugrube an, dass es offenbar doch einen Investor gibt, der das Gelände in allerbester Rheinlage bebaut. „Wir realisieren unser Projekt unter dem Namen „The Flag – Senior Living“. Es ist ein Konzept für Senioren: altersgerechter Wohnraum, tägliche Betreuungsmöglichkeiten und umfassende Serviceleistungen – und doch ist es eben kein Altersheim. Das Gebäude hat etwa 75 Wohneinheiten“, erläutert Investor Rudolf Muhr, der zum Ortstermin nach Linz Corona-bedingt nicht kommen konnte, sich aber online zum Gespräch mit unserer Zeitung zuschaltete.