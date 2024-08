Diverse Projekte profitieren von Kipki-Förderung: Kreis Neuwied spart 7000 Tonnen CO₂ ein

Der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Clemens Hoch ergänzte seinen Termin zur Überbringung des Kipki-Förderbescheids an Landrat Achim Hallerbach um einen Besuch an der Carl-Orff-Förderschule in Neuwied-Engers, wo eine der neun Fördermaßnahmen verwirklicht wird. Foto: Kreisverwaltung Neuwied/Cemal Bilge