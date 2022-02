Besonders der Rüde GW1896m und die Fähe GW1415f haben in den vergangenen Monaten in der VG Asbach zahlreiche Schafe gerissen. Bei einer rund vierstündigen digitalen Informationsveranstaltung der VG Asbach vor Kurzem ging es kontrovers zu. Am kommenden Donnerstag will der VG-Rat eine Resolution zum Wolf verabschieden. Wir haben vorab die Fraktionsvorsitzenden gefragt, was Sie vom Land erwarten, und beantworten vier Fragen zum Thema.