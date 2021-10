Was kann die Politik bewegen, um die ärztliche Versorgung in der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach zu sichern? Diese Frage haben die Fraktionen von FDP und Freie Wählerguppe Wiedtal-Rengsdorfer Land ins Zentrum eines gemeinsamen Antrages gestellt, den der VG-Rat in der jüngsten Sitzung lebhaft diskutierte.