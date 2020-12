Leutesdorf

Tausende fröhliche Menschen in den Gassen, in den Weinkellern, den Straußwirtschaften, mit viel Partymusik im Weindorf am Rhein – genauso wird im beschaulichen Leutesdorf am zweiten Septemberwochenende stets Winzerfest gefeiert. Doch in Coronazeiten ist alles ein wenig anders. Schon früh hatten die Macher vom ortsansässigen Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) das Spektakel abgesagt, ohne allerdings ganz auf die lieb gewonnenen Gewohnheiten zu verzichten.