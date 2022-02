Wie stark der Wolf die Menschen in der VG Asbach bewegt, hat sich bei einer digitalen Informationsveranstaltung am Donnerstagabend gezeigt. Von rund 150 Zuhörern haben knapp 100 die fast vier Stunden durchgehalten. Die Ansage der Verwaltungsmitarbeiter war zu Beginn deutlich: Wer unsachlich wird, dem wird das Mikrofon abgestellt. Und so ging es dann in großen Teilen sachlich zu, wenn auch extrem kontrovers. Wir beantworten Fragen von und zu dem Abend: