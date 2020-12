Dierdorf

In wenigen Tagen öffnen die Wahllokale morgens um 8 Uhr. Am 8. März steigt die Bürgermeisterwahl in der VG Dierdorf. Während es 2011 mit Thomas Vis (CDU) und Horst Rasbach (SPD) zwei Kandidaten gab, tritt diesmal nur der amtierende Bürgermeister Rasbach erneut an. Er hofft dennoch auf eine gute Wahlbeteiligung und Bestätigung seiner Arbeit. Wenn er, wovon auszugehen ist, wiedergewählt wird, stehen viele Themen auf seiner Agenda für die neue Amtszeit.