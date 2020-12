Kreis Neuwied

Der Kreis Neuwied hat seine Hausaufgaben gemacht, das Impfzentrum in der Werkhalle in Oberhonnefeld-Gierend nimmt immer mehr Formen an. Messebauer und Kräfte des Technischen Hilfswerkes verwandeln den relativ zentral gelegenen Ort derzeit in eine rege Baustelle. Tempo ist angesagt, schließlich möchte das Land am 15. Dezember Einsatzbereitschaft gemeldet haben. Da passt die Nachricht von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) so gar nicht in die ohnehin stressige Vorbereitungszeit auf den zu erwartenden Impfmarathon.