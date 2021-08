Bereits 1736 führte ein Winzer namens Leonard Selt das Weingut Selt. Jetzt wird dieser Name langsam verschwinden. Horst Peter Selt und Maria Theresia Tilgen-Selt haben Abfüllung und Vertrieb an die Winzergenossenschaft Dagernova im Ahrtal abgegeben. Die Weine werden deshalb nicht mehr unter ihrem Namen vertrieben. Damit verlieren auch die großen Weinveranstaltungen in Leutesdorf einen Winzer.