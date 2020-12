Linz

Mehr Transparenz, eine hohe Benutzerfreundlichkeit und ein modernes Aussehen: Das soll die neue Internetseite der Stadt Linz, die am Montag im Laufe des Tages an den Start geht, ihren Besuchern bieten. Damit ist ein langjähriges Projekt endlich geschafft, betont Stadtbürgermeister Hans Georg Faust. „Ich freue mich, dass es endlich so weit ist“, sagt er. Eine Erneuerung sei auch bitter nötig gewesen, denn die alte Seite glich laut dem Stadtchef einem „Weihnachtsbaum, an den immer mehr Kugeln rangehängt wurden“.