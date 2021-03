Das alte Rom in Rheinbrohl öffnet am Samstag um 10 Uhr – sofern Corona der Öffnung der Römerwelt nicht doch noch einen Strich durch die Rechnung macht – die Pforten. Wer der Welt der Römer einen Besuch abstatten will, muss jedoch zuvor auf der Internetseite des Erlebnismuseums einen Termin reservieren.