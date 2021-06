Die neue Spielzeit vorgestellt: Schlosstheater setzt auf Flexibilität und junges Publikum

Außen ist das Dach noch in Baugerüst gehüllt, doch im Inneren erwarten im Foyer neue bunte Sessel, Corona bekämpfende Lüftungsanlagen und eine Tribüne mit Sitzkissen die ersten offiziellen Besucher: Die neue Spielstätte des Kinder- und Jugendtheaters soll nach den Umbauarbeiten am 10. September im Rahmen von „Kopfüber – das Theatertreffen für Junges Publikum in Rheinland-Pfalz“ feierlich eröffnet werden. Die Landesbühne Rheinland-Pfalz richtet dieses Jahr das Festival aus – und hat für kommende Saison einen vollen Spielplan für Jung und Alt parat.