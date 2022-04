Werden die Sitzungen des Neuwieder Stadtrats in Zukunft in Gebärdensprache übersetzt? Das könnte sich jedenfalls die Fraktion von Die Linke gut vorstellen. Sie hat in der jüngsten Ratssitzung beantragt, dass sich die Stadtverwaltung mit dem Thema auseinandersetzen soll – und damit eine lebhafte Debatte über die Verbesserung der Barrierefreiheit angestoßen.