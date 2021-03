Stille herrscht in den historischen Mauern der Landesmusikakademie in Neuwied, als Leiter Rolf Ehlers an diesem sonnigen Nachmittag durch die Gänge schreitet. Stille, die doch eigentlich so untypisch ist für die Stätte, wo sonst Musiker aus verschiedenen Städten und mit unterschiedlichen Instrumenten zusammenfinden, um gemeinsam Klänge zu schaffen und ihnen zu lauschen. Aber nicht in Corona-Zeiten – seit Ausbruch der Pandemie ist auch in der Akademie alles anders.