Die erste Frau an Waldbreitbachs Ortsspitze: Was Monika Kukla angehen möchte

i Waldbreitbachs Ortsbürgermeisterin Monika Kukla (WfW, Zweite von links) nach der konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderats mit ihrem Ersten Beigeordneten Carsten Haakert (WfW, links) und der Zweiten Beigeordneten Cornelia Fröder (CDU). Hans-Werner Breithausen (SPD, rechts), Bürgermeister der VG Rengsdorf-Waldbreitbach, gratulierte dem Trio. Foto: Tim-Jonas Löbeth

Seit dem Abend des 9. Juni steht fest: An der Verwaltungsspitze der Ortsgemeinde Waldbreitbach steht erstmals eine Ortsbürgermeisterin und eine Vertreterin der Bürgerliste „Wir für Waldbreitbach“. Gegenüber der RZ verrät Monika Kukla, was sie in den nächsten fünf Jahren auf der Agenda hat.