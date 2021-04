Am 1. Januar 2021 nahm die Autobahn GmbH ihre Tätigkeit auf und ist nun nach eigenen Angaben verantwortlich für rund 13.000 Kilometer Autobahnnetz in Deutschland. Die Gesellschaft ist in regionale Niederlassung untergliedert. Die A 3 im Kreis Neuwied fällt ins das Zuständigkeitsgebiet der Niederlassung West in Montabaur mit einem Streckennetz von 1600 Kilometern. Mehr als 2000 Brücken müssen von dort aus überwacht und verkehrssicher gehalten werden, informiert die GmbH.