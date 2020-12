Engers/Bochum

„Alles ein bisschen aufregend“, sagt Heinz Keuler. Ja, auch durch „diesen ganzen Corona-Mist“, ergänzt er. Der macht einiges komplizierter. Und natürlich ist die Freude etwas geteilt. Natürlich hätte man sich gewünscht, dass am Samstag in Engers die Fernsehkameras aufgebaut werden und die Profis vom VfL Bochum vor dicht gedrängten Zuschauern ins Stadion am Wasserturm einlaufen.